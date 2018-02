Feff Campus 2018: torna la scuola di giornalismo del Far East Film Festival

UDINE – Educazione e ispirazione: queste le parole chiave del Feff Campus, la scuola di giornalismo del Far East Film Festival riservata agli under 26 asiatici ed europei. Giunto alla sua 4^ edizione, il Campus 2018 apre dunque ufficialmente le selezioni dei 10 nuovi candidati: tutta la procedura è già attiva online. Il progetto formativo, coordinato dal veterano della stampa internazionale Mathew Scott, si svolgerà nei giorni del festival (dal 20 al 28 aprile 2018) e affiancherà la didattica all'esperienza diretta, nell'ottica dello scambio fra media orientali e occidentali (i docenti saranno professionisti della comunicazione e dell’industria audiovisiva, provenienti da entrambi gli emisferi).

Seminari e workshop

Il programma includerà seminari e workshop, concentrandosi sull’arte della scrittura in ambito culturale e cinematografico. «Anche i giovani talenti del Campus 2018 – commenta Scott – saranno ambasciatori del festival e del Friuli Venezia Giulia nel mondo. Per tutta la durata del prossimo Feff, assumeranno un ruolo attivo all’interno della comunità: impareranno, cioè, cosa fa funzionare una grande manifestazione internazionale e come va raccontata, come si imposta l’analisi di un film e come s’intervistano gli ospiti, comprendendo quali siano le strategie per affermarsi nell'odierno panorama mediatico. Un'esperienza unica, vissuta direttamente «in trincea» sotto la guida di un team di grandi esperti».



Un’iniziativa consolidata

«Nel corso delle prime tre edizioni – aggiunge Sabrina Baracetti, presidente del Far East Film Festival – il Campus ha aiutato ad espandere la Feff Family e ha svolto una funzione di collegamento tra gli appassionati di cinema occidentali e orientali. Siamo rimasti molto colpiti dall’entusiasmo e dalla professionalità dei ragazzi, molti dei quali, dopo l’esperienza udinese, hanno proseguito il cammino nelle redazioni di testate davvero prestigiose: Variety, Financial Times, Time Magazine, Gazzetta dello Sport». La quarta edizione del Feff Campus, ricordiamo, potrà contare su partner ormai consolidati come Europa Cinemas, Hong Kong Foreign Correspondents’ Club e Camera di Commercio di Udine.