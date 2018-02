'Si fa presto a dire elettrodomestico': I Papu in tour

FRIULI – Sotto i capannoni di quella che nel 1916 si chiamava Officina Fumisteria Antonio Zanussi e che oggi si chiama Electrolux sono passate generazioni di pordenonesi. In occasione dei cento anni dalla fondazione, Andrea Appi e Ramiro Besa – in arte I Papu - hanno realizzato uno spettacolo che rende omaggio a un’azienda ma che racconta un territorio e i suoi abitanti. Si fa presto a dire elettrodomestico, dopo il debutto al Teatro Verdi di Pordenone nel 2016 e le repliche in regione lo scorso anno, andrà in scena nel circuito Ert per due date anche in questo inizio di 2018.

Gli appuntamenti in programma

I Papu saranno venerdì 9 febbraio all’Auditorium Alla Fratta di San Daniele del Friuli e sabato 10 febbraio a TeatrOrsaria di Premariacco. Entrambe le serate avranno inizio alle 20.45. Hanno contribuito allo spettacolo la voce di Elisa Santarossa, la chitarra di Stefano Gislon e il sax di Francesco Bearzatti.

Lo spettacolo

La ricorrenza dei cento anni dalla fondazione della Zanussi è, come detto, un’occasione unica per far rivivere diverse generazioni di operai e di dirigenti, farli parlare della fabbrica e dei cambiamenti epocali avvenuti nel corso di un secolo. È, però, soprattutto occasione unica perché essi si riconoscano elementi interdipendenti di quel grande processo economico che ha risollevato il nostro Paese dalle macerie di due tremende guerre, sconfitto la dilagante miseria e costruito il nostro attuale benessere. Un percorso di tante fatiche, entusiasmi, soddisfazioni e di altrettante sfide per un futuro sempre più imminente. Andrea Appi e Ramiro Besa, i due comici pordenonesi per eccellenza, sono riusciti nell’intento di creare un testo che lascia ovviamente spazio al divertimento ma non dimentica di raccontare gli aspetti storici e sociali, le lotte di classe, i momenti difficili, alcuni anche molto recenti.



Maggiori informazioni al sito www.ertfvg.it, chiamando la Biblioteca di Guarneriana (0432 946567) e la Biblioteca Comunale di Premariacco (0432 729405).