Francesca Michielin protagonista con il nuovo album, '2640'

MARTIGNACCO - Francesca Michielin, sarà protagonista con il firma copie del nuovo album, ‘2640’, domenica 11 febbraio, al Città Fiera, dalle 16.30, al primo piano dell’Outlet Zone. Tutti i suoi fan potranno incontrarla per farsi autografare il nuovo album disponibile da Unieuro e Musical Box.

Il nuovo lavoro dell’artista

Anticipato dal primo singolo ‘Vulcano’, certificato platino, e dal secondo ‘Io non abito al mare’, questo nuovo lavoro contiene 13 brani, un racconto in musica della crescita di Francesca, delle sue esperienze e della sua visione del mondo. ‘2640’ ruota attorno al logo composto da tre triangoli colorati che rappresentano i tre simboli/temi del disco, il primo è un Vulcano rosso, come le parole più crude da comunicare, il secondo è un Mare, blu e caotico, da imparare a ascoltare, il terzo è una Montagna, alta, dove si arriva sulla cima solo per provare a immaginare. Polistrumentista e autrice di testi e musiche, Francesca firma undici brani su tredici, che si dividono, infatti, tra vulcanici, marini e montani, elementi associati a un'intenzione, rispettivamente comunicare, ascoltare, immaginare.