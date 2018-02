RESIA - Friuli Venezia Giulia Strade Spa informa che la strada regionale 646 'di Uccea', chiusa al traffico tra giovedì primo e venerdì 2 febbraio, dopo lo schianto di numerosi alberi di alto fusto dal versante a monte della sede stradale, a seguito delle abbondanti nevicate, rimarrà chiusa al traffico dal chilometro 17+000 al chilometro 25+300 in Comune di Resia, fino a lunedì 12.

Permesso il transito dei residenti e dei mezzi di soccorso

Per la frazione di Uccea verrà comunque permesso il transito dei residenti e dei mezzi di soccorso fino al km 24+500 (bivio Uccea). Già nei giorni scorsi era stato effettuato lo sgombero della neve presente in carreggiata al fine di consentire il transito ai mezzi di soccorso ed agli operatori Enel per provvedere alle prime necessità degli abitanti della frazione di Uccea.



Bisogna intervenire per la messa in sicurezza dell'arteria

Per la sicurezza del transito e la pubblica incolumità è ora necessario provvedere al taglio ed allo sgombero della strada dal materiale legnoso ancora presente e che potrebbe ancora abbattersi sulla sede stradale, viste le previsioni meteo che per i prossimi giorni annunciano una nuova ondata di maltempo anche con precipitazioni nevose. Sul posto è istituito al km 17+000 un blocco presidiato 24 ore su 24 per l’interruzione del transito veicolare e pedonale ad esclusione dei mezzi autorizzati.