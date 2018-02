Cerno minacciato su Twitter: "Non è la prima volta"

UDINE - «Un patibolo per me. Per quello che dico. Per le battaglie di libertà che combatto. Questa è l’Italia che vogliamo?» Risponde così Tommaso Cerno su Twitter alle minacce di un altro utente che assieme scrive: «Questo il nostro obolo per te».

A renderlo noto è lo stesso Cerno, candidato Pd al Senato, che spiega: «Non è la prima volta che ricevo minacce sui social. Usano sempre il patibolo. C'è chi mi vuole vedere morto. Sono minacce che non mi intimidiscono nel portare avanti le mie battaglie di libertà e per i diritti. Ma sono determinato anche questa volta a sporgere denuncia. - come anticipa all'Ansa - Anche in rete ci vuole responsabilità. Non può essere una terra di pazzi e di estremisti che agiscono impunemente. Quello che mi preoccupa di più è il clima politico avvelenato in cui si sta svolgendo questa campagna elettorale. I social sono in parte lo specchio di un inasprimento di toni. Non c'è da stupirsi che ci siano gli hater se c'è chi ogni giorno soffia sul fuoco dell'odio».