Una malattia incurabile la strappa alla vita a soli 37 anni

POVOLETTO - Nella mente di chi l'ha conosciuta resterà impresso per sempre il suo sorriso. Così come la grinta e la determinazione nel lottare contro una malattia che proprio quando sembrava sconfitta per sempre, è tornata, ancora più forte di prima. Cristina Beltrame è morta mercoledì 7 febbraio all'ospedale di Udine, dove si trovava ricoverata da alcuni giorni per un aggravio delle sue condizioni di salute.

Aveva solo 37 anni Cristina, che lavorava al Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Aussa Corno. Qualche anno fa aveva scoperto di avere un tumore: aveva stretto i denti e lo aveva sconfitto, riprendendo a condurre una vita normale. Poi, di nuovo, la malattia si era ripresentata. Ancora più forte. Senza lasciarle scampo. Lei ha lottato ancora una volta, ha continuato a far prevalere la voglia di vivere fino all'ultimo respiro. Accanto a sè ha sempre avuto la mamma, il fratello e i tanti amici.



Persona gioviale e sorridente, Cristina amava stare in compagnia delle altre persone, riuscendo a farsi subito voler bene per i suoi modi e la sua gentilezza. La sua scomparsa lascia un grande vuoto nei famigliari e negli amici. Ancora non è stata fissata la data dei funerali.