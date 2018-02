Furti in abitazioni di Veneto e Friuli: tre albanesi in manette

FVG – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile delle Compagnie di Sacile e Latisana hanno smantellato un sodalizio criminale dedito alla realizzazione di furti in abitazione. In manette sono finiti tre pregiudicati albanesi: L.D., 28enne residente a Pioltello, A.I., 22enne senza fissa dimora, E.H., 58enne, residente a Fontanafredda.



L’operazione, a cui hanno preso parte una ventina di carabinieri, è scattata martedì mattina in una cascina di Fontanafredda, covo e rifugio dei malviventi. Il blitz ha consentito di bloccare tre persone, con una quarta che è riuscita a darsi alla fuga scappando da una finestra. Dalla successiva perquisizione nei locali, sono spuntati 3.600 euro in contanti ritenuti provento delle attività illecite, capi griffati di abbigliamento, pelletteria, valigie e orologi di pregio per un valore complessivo di oltre 20.000 euro. Si tratterebbe, in quest’ultimo caso, della refurtiva di un colpo messo a segno in un’abitazione di Vittorio Veneto.

Le operazioni di ricerca sono state estese anche all'esterno dell’abitazione, dove i militari operanti hanno rintracciato, occultati all’interno di una cavità naturale del muro di cinta, 2 chilogrammi tra eroina e cocaina (per un valore di oltre 60.000 euro sul mercato), oltre a sostanza da taglio e due bilancini di precisione. E’ stata anche sequestrata un’autovettura di grossa cilindrata e alcune targhe, elementi utilizzati dai ladri per compiere i loro raid.

Le indagini, coordinate dalle procure di Pordenone e Udine sono ora finalizzate ad acclarare la responsabilità dei 4 albanesi in altri furti consumati in località delle province di Pordenone e Udine, oltre naturalmente a far luce su una possibile attività di spaccio.