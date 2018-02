Auto contro furgone a Sauris: grave un uomo

SAURIS - Frontale fra un furgone e un’auto nella mattinata del 7 febbraio a Sauris. L’incidente, le cui cause sono in fase di accertamento da parte dai carabinieri della compagnia di Tolmezzo, intervenuti sul posto per tutti i rilievi e per la viabilità, è avvenuto poco dopo le dieci, lungo la provinciale 73 nella frazione di Lateis.

I fatti

Nello scontro, ad avere la peggio è stato il conducente dell’automobile che avrebbe riportato lesioni serie. L’uomo, un bidello di 42 anni, stava arrivando da Ampezzo ed era diretto al polo scolastico di Sauris di Sotto. Pronti i soccorsi, arrivati sul posto con l’elisoccorso, come anticipato da Il Gazzettino. Dopo essere stato stabilizzato, l’uomo è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in codice giallo. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Illeso il conducente del furgone, un 39enne di Jesolo. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco che si sono occupati della messa in sicurezza dei mezzi incidentati e la bonifica della carreggiata.