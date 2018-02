Gli eventi in programma giovedì 8 febbraio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma l'8 febbraio, a Udine e provincia, eccoli.

Carnevale in città, a Udine

Giovedì 8 febbraio dalle 15.30 alle 17.30 l'antica piazza delle Erbe si animerà con il ‘Magic Fantasy Show’ e ‘Le magiche sculture di carnevale’. Sparabolle, clow e tanti altri eroi in maschera guideranno i bambini tra laboratori con palloncini, giochi, quiz e sfilate di mascherine. Maggiori info, qui.

Esperienze all'estero: incontro informativo all'Informagiovani

Un appuntamento informativo per esplorare tutte le possibilità di studio e di confronto con culture e lingue diverse. È quanto propone l'Informagiovani di viale Ungheria 39, che giovedì 8 febbraio alle 16 ospiterà un incontro con il responsabile di BEC, British European Centre, agenzia che da 50 anni si occupa dell'organizzazione di esperienze all’estero per i giovani animati dal desiderio di viaggiare e di incontrarsi con ragazzi e ragazze di altri Paesi. Diverse le opportunità che verranno presentate: dalle vacanze studio per le lingue straniere agli stage linguistici e alle work experience, dalla frequenza di una scuola superiore all'estero alla possibilità di ospitare uno studente straniero. Per informazioni: tel. 0432 292329, e-mail: infgioud@iol.it, www.informagiovani.udine.it.

Tileggounastoria

Proseguono gli appuntamenti con le letture per bambini nelle biblioteche cittadine. Giovedì 8 febbraio, dalle 17 alle 18, per il ciclo ‘Parole a colori’, i lettori volontari del Club Tileggounastoria faranno tappa nella biblioteca di via Piemonte 84/7. I piccoli partecipanti potranno ascoltare le storie più belle, scelte dal catalogo Nati per leggere. Come di consueto sarà riproposta la collaudata formula che prevede il laboratorio di attività creative ed espressive, collegato alle storie e realizzato in collaborazione con l’associazione culturale San Lazzaro. La partecipazione è libera ed è dedicata ai bambini dai 4 ai 6 anni. Per ulteriori informazioni telefonare al numero 0432.1272585, o consultare il sito www.sbhu.it/udine, oppure rivolgersi direttamente alla sezione Ragazzi in Riva Bartolini 3.

Incontriamoci

E' organizzata per giovedì 8 febbraio prossimo, dalle 9 alle 13, nell'Auditorium della sede della Regione di Udine (via Sabbadini, 31), la seconda edizione di 'Incontriamoci', evento di sensibilizzazione per contrastare la violenza di genere e lo stalking tra adolescenti. Maggiori info, qui.

Legge di bilancio 2018

L’8 febbraio, alle 15, l’Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia – Confapi Fvg organizza nella sua sede in viale Ungheria 28 a Udine un incontro per approfondire gli ultimi interventi contenuti nella ‘Legge di bilancio 2018’ e nel decreto collegato. Ne parleranno Davide David, Dottore commercialista in Monfalcone e Cervignano del Friuli, e Paolo Zorzenone, di Confapi Fvg.