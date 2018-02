Live music festival: al Parco partono i sabati musicali ‘friulani’

UDINE - Fanno tutti base in Friuli i gruppi musicali che animeranno con concerti live i sabati sera nell’area Food del Parco Terminal Nord. Un ricco calendario che scatta questo sabato, il 10 febbraio e che proseguirà fino al 31 marzo. Tutti gli appuntamenti prenderanno il via alle 19.30 per due ore di musica live che abbraccerà diversi generi, spaziando dal jazz al blues folk, dal black al country. La prima serata aprirà con un dj set dedicato ai bambini per festeggiare il carnevale. In postazione Max Zulegher farà divertire i più piccoli con le sigle dei cartoni animati dalle 19 alle 20.30. Poi spazio, dalle 21 alle 23 alla musica Jazz con il trio Tari – De Luisa, Zoratto. Francesco De Luisa, Nicoletta Taricani, Alessio Zoratto voce, piano e contrabbasso, proporranno un repertorio classico con brani tratti da spettacoli Broadway, in più arrangiamenti.

Il calendario

Sabato 17 febbraio: Freud Chicken Duo. Camilla Pegoraro e Dario Snidaro entrambi voce con accompagnamento di ukulele e chitarra, con musicalità blues folk e cover Mina Simon, Jonny Cash, Ray Charles.

Sabato 24 febbraio: Blue Eyed Soul. Daisy De Benedetti, Leonardo Duranti e Roberto Amadeo, proporranno jazz con influssi blues, atmosfera alla Tom Waits stile New Orleans, voce accompagnata da contrabbasso e piano.

Sabato 3 marzo: Rosa Mussin. Voce e musicalità jazz con influssi funk, accompagnata da contrabasso e Matteo Pinna alla chitarra

Sabato 10 marzo: Aurora Rays Duo. Aurora Giavedoni e Paolo Jus voce e piano, basso, con black e popular music su cover country di Tracy Chapman, Paul Simon con accompagnamento di chitarra.

Sabato 17 marzo: Blue Cash. Marzio Tomada, Alan Malusà Magno e Andra Faidutti, voci accompagnate da contrabbasso e due chitarre, genere country blues rock.

Sabato 24 marzo: Open Circle Trio. Nicoletta Tari, Alessio Zoratto e Massimo Orselli musicalità che spaziano dal jazz al funk, dal latino al soul, voce e piano, contrabbasso e tamburo.

Sabato 31 marzo: Flavio Paludetti Hammond Trio. Flavio Paludetti Chitarra & Voce, Rudy Fantin Hammonde, Christian Cecchetto batteria genere musicale jazz, blues e funk, voce accompagnata da tastiera hammond, batteria soft, chitarra.