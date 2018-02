Corte dei Conti: sospeso il rapporto 'Sanità Fvg' e decisi ulteriori controlli

FVG - E' stata sospesa da parte della sezione di controllo della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia, la trasmissione al Consiglio regionale del 'Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2017' approvato il primo febbraio scorso. Il testo conteneva osservazioni sulla riforma sanitaria che avevano sollevato critiche della presidente Debora Serracchiani alla magistratura contabile.

La sezione è stata riconvocata dopo l'incontro con Serracchiani, che ha presentato una documentazione 'copiosa' chiedendo un approfondimento dei punti controversi. «Dopo ampia discussione - riferisce il presidente Antonio Caruso - l'adunanza plenaria ha disposto l'avvio di un controllo di gestione in materia di sanità» allo scopo di «consentire una lettura unitaria tra le conclusioni contenute nel rapporto sul coordinamento e le risultanze che scaturiranno dal controllo di gestione».

L’assessore alla Salute Mariasandra Telesca ha espresso «apprezzamento per la correttezza del presidente Caruso e del Collegio e per il fatto che sia stata deliberata la sospensione della trasmissione al Consiglio regionale del rapporto, come era stato auspicato. Apprezzamento anche per il fatto che, come richiesto dalla Regione nella memoria consegnata ieri, si proceda al controllo di gestione sulla sanità regionale». «Il controllo di gestione in una materia complessa come la sanità - ha aggiunto l'assessore - può essere condotto solo attraverso un confronto e un accurato esame congiunto dell’enorme quantità di dati e di indicatori contenuti nei documenti. Pertanto, la Regione è fin da ora disponibile ad avviare il predetto confronto, nella consapevolezza che gli elementi oggettivi risultanti dalle verifiche vedano la regione Friuli Venezia Giulia in sicuro miglioramento – ha concluso - su molti aspetti fondamentali del sistema socio-sanitario».