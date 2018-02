La Gsa Udine fa suo senza fatica il match casalingo

UDINE - La Gsa Udine fa suo anche il suo secondo match casalingo battendo nel turno infrasettimale l'Agribertocchi Orzinuovi per 88 a 74. Diversamente che con Roseto, i bianconeri, a parte qualche disattenzione iniziale e nel finale, non hanno avuto molti problemi a regolare la pratica con i bresciani, terz'ultimi in classifica con 8 punti. Significativo l'impatto dei 'big men' friulani sul match: 51 rimbalzi raccolti a fronte dei 27 degli ospiti, con il solo Mortellaro, migliore in campo dei bianconeri, che ne ha presi 13. Positiva, comunque, la prestazione di tutti i giocatori udinesi entrati in campo, anche se con un Veideman apparso ancora non al meglio e uno scout che ha visto il significativo 'n.e.' di Latorre.

Sotto gli occhi del centrocampista dell'Udinese Valon Behrami, presente in tribuna tra i tifosi bianconeri, la Gsa, che aveva in quintetto Ferrari al posto di Benevelli, ha avuto, nonostante le 'prediche' post Roseto, un altro inizio soft. Sotto i colpi di Scanzi, Zambon (ex Apu), Straulins e Scanzi, Orzinuovi si è portata sul +6 (4-10), anche se Udine ha avuto nel frangente buone risposte da un vivace Ferrari. Gli spettri di un altro match di sofferenza sono stati però scacciati prontamente dalla tripla di Veideman e da due buone iniziative personali di Raspino che hanno fatto segnare il primo vantaggio per Udine (11-10). Coach Lardo ha avuto successivamente ottime risposte da un Mortellaro senza sbavature, autore di 10 punti e 5 rimbalzi nei primi due quarti ed anche da Bushati apparso maggiormente inserito nei giochi dei friulani. Sono stati proprio due liberi del nazionale albanese a dare il massimo vantaggio di +9 (41-32) dei primi due quarti, successivamente ridotti a causa di qualche dormita friulana in difesa ed alle giocate degli ospiti Sollazzo e Zambon.

La Gsa è poi dilagata nella terza frazione con un parziale iniziale di 13 a 5 concluso con la tripla di un Raspino molto positivo che è sembrata mettere già la parole fine al match (63-48). Ed effettivamente la partita si è successivamente protratta con i padroni di casa sempre saldamente in vantaggio, con Udine che è arrivata al massimo divario di +19 dopo un rimbalzo convertito al canestro dal solito Mortellaro (78-59). Nel finale qualche disattenzione di troppo, punita puntualmente da Orzinuovi, ha riportato gli ospiti fino a -8 e costretto coach Lardo a chiamare due time-out di fila, ma successivamente ci ha pensato Dykes a chiudere i conti con canestri ed assist per il +14 finale.

G.S.A. Udine - Agribertocchi Orzinuovi 88-74 (22-23, 50-43, 71-56)

G.S.A. Udine: Chris Mortellaro 20 (8/9, 0/1), Tommaso Raspino 13 (4/7, 1/1), Kyndall Dykes 11 (5/8, 0/4), Francesco Pellegrino 10 (5/7, 0/0), Franko Bushati 10 (1/4, 1/7), Vittorio Nobile 9 (1/1, 1/2), Michele Ferrari6 (3/3, 0/0), Rain Veideman 5 (1/2, 1/4), Ousmane Diop 4 (2/8, 0/2), Andrea La torren.e., Luigi Cautiero n.e.. All. Lardo.

Agribertocchi Orzinuovi: Anthony joseph Raffa 15 (4/8, 2/6), Mario jose Ghersetti 13 (3/6, 2/2), Adam m. Sollazzo 11 (4/9, 0/2), Arturs Strautins 11 (1/4, 2/8), Davide Zambon 10 (4/5, 0/0), Andrea Scanzi 7 (2/2, 1/4), Antonio Ruggiero 5 (1/2, 1/4), Michele Antelli 2 (1/1, 0/1), Andrea Iannilli 0 (0/2, 0/0), Aziz abdul Yabre n.e., William Zanardi n.e.. All. Finelli.