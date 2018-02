Iniziano le Olimpiadi invernali: 9 gli atleti del Fvg in gara

FVG – Cominceranno venerdì 9 febbraio le Olimpiadi invernali di Pyeongchang, in Corea del Sud. L’Italia sarà rappresentata da 121 azzurri, 9 dei quali sono i portabandiera del Friuli Venezia Giulia. Si tratta di Lisa Vittozzi e Giuseppe Montello nel biathlon, Raffaele Buzzi e Alessandro Pittin nella combinata, Michele Godino nello snowboard, Emanuele Buzzi nello sci alpino, Sebastian Colloredo e Federico Cecon nel salto e Mattia Variola nel bob.



Questo l’in bocca al lupo del Coni Fvg: «Da un comitato piccolo ma da una regione tra le più sportive d’Italia, è motivo di orgoglio e soddisfazione il fatto di essere rappresentati da grandi campioni anche in questa occasione, con la speranza di festeggiare qualche medaglia olimpica e confermare la tradizione vincente dei nostri atleti».



La cerimonia inaugurale dei Giochi olimpici invernali di Pyeongchang 2018 è in programma venerdì, quando in Italia sarà più o meno mezzogiorno, allo Stadio Olimpico di Daegwallyeong. Le prime medaglie saranno assegnate da sabato. Il fuso orario italiano (CET) a quello sudcoreano (KST) sono separati da otto ore: questo vuol dire che in Italia le competizioni inizieranno tra l’una e le 3 di notte (fra le 9 e le 11 di mattina in Corea) e si concluderanno entro le 15 (le 22 coreane).