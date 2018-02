Bermudas: la compagnia MK torna a Udine per la Stagione Teatro Contatto 36

UDINE - Bermudas è un ‘sistema coreografico’ danzato da MK, la compagnia contemporanea fondata e diretta dal coreografo e performer Michele Di Stefano, Leone d’Argento alla Biennale Danza 2014. Riconosciuta a livello nazionale e internazionale, MK torna a Udine per la Stagione Teatro Contatto 36 del CSS e debutta sabato 10 febbraio, alle 21, al Palamostre con la versione definitiva della nuova creazione. Al termine dello spettacolo, Michele Di Stefano e i danzatori incontrano il pubblico.

Lo spettacolo

Bermudas è il risultato di un percorso di studio artistico e di sperimentazione che ha trovato ospitalità anche in residenza a Dialoghi Residenze delle arti performative a Villa Manin. La creazione coreografica ideata da Michele di Stefano tende alla costruzione di un luogo carico di tensione relazionale, un campo energetico molto intenso, a cui il nome Bermudas ironicamente fa riferimento. La messa in campo di un corpo carico di possibilità e il desiderio di entrare in relazione con più performer fa sì che Bermudas permetta a un numero variabile (da tre a quindici), di interpreti intercambiabili fra loro, di elaborare un dispositivo in grado di evolvere nonostante le differenze. I danzatori in scena a Contatto sono otto: Philippe Barbut, Biagio Caravano, Marta Ciappina, Sebastiano Geronimo, Luciano Ariel Lanza, Flora Orciari, Annalisa Rainoldi, Loredana Tarnovschi.

Informazioni e prevendite: Udine, Teatro Palamostre, dal martedì al sabato, dalle 17.30 alle 19.30, t. 0432.506925 – biglietteria@cssudine.it. Online sul circuito vivaticket.it - www.cssudine.it .