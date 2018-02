Gli eventi in programma venerdì 9 febbraio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 9 febbraio, a Udine e provincia, eccoli.

Il Carnevale in Val Resia

Il Carnevale in Val Resia è una delle manifestazioni più importanti della comunità locale che riesce ancora oggi a coinvolgere giovani e meno giovani. Ecco qui il programma della giornata.

‘Classici Contro’

Ritornano in azione a Cividale del Friuli i ‘Classici Contro’ sotto la direzione del Liceo Classico annesso al Convitto Nazionale ‘Paolo Diacono’ in collaborazione con l'Università di Udine e l'Università Ca' Foscari di Venezia. Al Salone della società operaia di mutuo soccorso e istruzione, venerdì 9 febbraio, alle 17.30, si presentano i due libri. Ecco quali, qui.

‘Venezia è una donna’

Daniela Mazzucato sarà ospite venerdì 9 febbraio della 1^ stagione teatrale di Lignano Sabbiadoro, realizzata dal Comune e dall’Ert. Alle 20.45 al Cinecity, accompagnata da Federico Consoli al pianoforte e dal tenore Max Renè Cosotti, Daniela Mazzucato darà vita a un programma dedicato alla sua città natale dal titolo Venezia è una donna. Maggiori info, qui.

I Papu

I Papu saranno venerdì 9 febbraio all’Auditorium Alla Fratta di San Daniele del Friuli, con il loro spettacolo ‘Si fa presto a dire elettrodomestico’, alle 20.45. Maggiori dettagli, qui.

‘Turoldo vivo, parole e musica per un domani’

A seguito del magnifico debutto al Teatro Nuovo Giovanni da Udine e dopo aver fatto tappa nella suggestiva cittadina di Nomadelfia in provincia di Grosseto, il progetto pluriennale ‘Turoldo vivo, parole e musica per un domani’ prosegue con un nuovo imperdibile appuntamento. Promosso dall’Associazione culturale ‘Coro Le Colone’ ed organizzato in collaborazione con il Comune di Palmanova, venerdì 9 febbraio, alle 20.30, al Salone d’Onore della città stellata patrimonio Unesco, ci sarà un’ulteriore rivisitazione dell’evento, firmato dalla direzione artistica di Giuseppe Tirelli.

‘Startup Innovative. Opportunità per crescere in Fvg’

Venerdì 9 febbraio alle ore 11 Friuli Innovazione organizza l’incontro ‘Startup Innovative. Opportunità per crescere in Fvg’, per illustrare tutte le opportunità di sostegno, anche finanziario, attualmente disponibili per i progetti imprenditoriali e le Startup Innovative del Friuli Venezia Giulia. All’incontro interverranno anche i rappresentanti della Regione Fvg, che illustreranno il bando Por Fesr del Friuli Venezia Giulia ‘Attivita’ 1.4.b - Interventi di sostegno alla creazione e al consolidamento delle start - up innovative mediante incentivi diretti - strumento di fertilizzazione’. Per informazioni: info@friulinnovazione.it

Quarto Anno Rondine

Apprendere una cultura comune del dialogo e della legalità che trasforma e supera i conflitti, educare cittadini responsabili in grado di aprirsi al mondo e all’altro e creare sviluppo per la collettività. È questo uno degli obiettivi del progetto Quarto Anno Liceale d’Eccellenza promosso dall’associazione Rondine Cittadella della Pace cui anche quest’anno, grazie alla Fondazione Friuli, sta partecipando un’altra giovane friulana, la studentessa Anna Gonano. Sarà lei stessa a presentare i risultati del suo percorso venerdì 9 febbraio, a partire dalle 11 nell’Aula Magna del Liceo Caterina Percoto di Udine. Info quartoanno.rondine.org