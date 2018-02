Incidente stradale a Udine: Ape si ribalta, un uomo finisce all'ospedale

UDINE - Incidente stradale a Udine, poco prima delle 11, in via del Bon, all’altezza del civico 220. Una persona a bordo di un’Ape ha perso il controllo del mezzo che si è capottato. L’uomo alla guida è riuscito a uscire autonomamente dall'abitacolo. Sul posto è intervenuta un’ambulanza i vigili del fuoco e la polizia. In quanto alle cause dell'incidente sono ancora in corso da parte delle autorità.

Dopo una prima valutazione sul posto, da parte dei sanitari, il paziente è stato portato in codice verde al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia di Udine.