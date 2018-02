Lavori in autostrada: chiusura di 6 ore sabato notte

FVG - Chiusure notturne per effettuare i lavori riducendo i disagi per il traffico. E’ la modalità che Autovie Venete utilizza sempre più spesso, quando gli interventi lo consentono, per evitare congestioni alla circolazione. Non soltanto. I tecnici della Concessionaria, in accordo con quelli delle imprese, cercano anche di concentrare il più possibile i lavori, riducendo i tempi di chiusura.

E così è stato per gli interventi in programma questo fine settimana: la chiusura, infatti, sarà soltanto di sei ore. Per permettere un intervento di ripristino dell’asfalto e di infissione delle palancole, dalla mezzanotte di sabato 10 febbraio alle 6 del mattino di domenica 11 febbraio sarà chiuso il tratto compreso tra gli svincoli di San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia. Istituita l’uscita obbligatoria al casello di San Giorgio di Nogaro per chi arriva da Udine o Trieste ed è diretto verso Venezia.