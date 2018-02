‘I migliori danni della nostra vita’: 3 date in Friuli per Carlo&Giorgio

UDINE - Triplo appuntamento in Friuli per Carlo & Giorgio: il duo comico veneto porterà lo spettacolo campione di incassi ‘I migliori danni della nostra vita’ sabato 10 febbraio, alle 20.45, all’Auditorium Comunale di Lestizza, venerdì 16 febbraio, alle 21, al Teatro Italia di Pontebba e sabato 24 febbraio, alle 20.45, al Teatro Luigi Bon di Colugna Di Tavagnacco.

Lo spettacolo

Acclamato, amato, sempre più richiesto: il duo comico Carlo & Giorgio è oggi una vera rivelazione nel panorama della comicità contemporanea. Dopo anni di sold-out in Veneto con 100 date a stagione per tre-quattro repliche ognuna - e sempre in teatri esauriti, tra cui Teatro Goldoni, Teatro Verdi, Teatro Camploy -, Carlo&Giorgio si sono consacrati nel 2017 nei teatri italiani. Autori e interpreti dei loro spettacoli, Carlo&Giorgio rappresentano un fenomeno unico di comicità intelligente, mai volgare, capace di portare a teatro un pubblico trasversale che nei loro personaggi riconosce se stesso, i vizi e le virtù del mondo in cui viviamo. Dal cabaret degli esordi, passando per la radio e la televisione fino ad arrivare al teatro, Carlo & Giorgio hanno costruito un tipo originale di comicità di successo fondata su un nuovo linguaggio, che raggiunge l’apice con ‘I migliori danni della nostra vita’ e nel nuovissimo spettacolo ‘Temporary Show’, che ha debuttao al Teatro Goldoni di Venezia lo scorso dicembre.

Info: www.ertfvg.it .