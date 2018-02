Carnevale: settimana di eventi al Città Fiera

MARTIGNACCO - È in arrivo una settimana densa di appuntamenti gratuiti per grandi e bambini a Città Fiera con il Carnevale e San Valentino.

Per i più piccoli saranno due i pomeriggi di divertimento

Sabato 10 febbraio e domenica 11 febbraio protagonisti saranno i clown sui trampoli e tante mascotte animate. Laboratori, giochi, baby dance e aree trucco saranno allestiti all'interno nella piazza Show Rondò e nella nuova ala dedicata allo shopping per la casa. Sabato 10 febbraio, alle 17, saranno organizzati gli spettacoli di magia col Mago Gasp presso la galleria Lidl. Domenica 11 febbraio, alle 17, saranno organizzati gli spettacoli di clown e micromagia per poi concludere la festa di carnevale con la sfilata delle mascherine presso la Piazza Show Rondò.

‘Un viaggio con Arlecchino’

Inoltre nel Grande Locale Leisure Youngo dall’ 8 al 12 febbraio sarà possibile giocare imparando con ‘Un viaggio con Arlecchino’, intrattenimento per scoprire usi e costumi di Carnevale in diverse tappe: Cina, Brasile, Sud Africa, Messico e Italia. La festa culminerà il 13 febbraio al baby parking Youngo per celebrare il martedì grasso con giochi, laboratori creativi e truccabimbi. La conclusione del viaggio avverrà con la ricostruzione del vestito di Arlecchino con le toppe che i bambini avranno raccolto seguendolo in giro per il mondo.

San Valentino targato Città Fiera

Il mese di febbraio sarà ricco di iniziative anche per gli innamorati con il San Valentino targato Città Fiera, dal 10 al 14 febbraio Città Fiera regalerà presso i corner dedicati il maxi palloncino a forma di cuore (regolamento sul sito cittafiera.it). Anche Youngo pensa agli innamorati: nello spazio dell'intrattenimento sarà possibile scattare una fotografia a tema e farsela stampare sul momento con una spesa minima di 5 euro .

Maggiori dettagli su cittafiera.it