Docente friulano sospeso: è accusato di maltrattamenti agli alunni

UDINE - Un 50enne, docente friulano, in servizio in un istituto comprensivo della provincia di Udine è stato sospeso dall'insegnamento con l'accusa di maltrattamenti ai danni di alcuni dei suoi alunni. Non potrà avvicinarsi a loro e ai luoghi da loro frequentati. La misura emessa dal gip del tribunale di Udine, Maria Rosa Persico, gli è stata notificata nei giorni scorsi al termine di una breve indagine della Polizia di Stato di Udine.

Gli accertamenti della Squadra Mobile erano partiti a dicembre a seguito delle segnalazioni di alcuni genitori degli alunni di alcune classi di due scuole medie. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe maltrattato i ragazzini rivolgendo loro frasi inappropriate, anche con riferimenti a sfondo sessuale. Sempre secondo l'accusa in un episodio avrebbe anche strattonato uno dei minori.