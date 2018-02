Accordo con il Flamengo per il passaggio in bianconero di Felipe Vizeu

UDINE - L'Udinese Calcio comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Felipe dos Reis Pereira Vizeu do Carmo, dalla formazione brasiliana del Clube de Regatas do Flamengo. La società friulana ha sottoscritto con il giocatore un accordo valevole per cinque stagioni con effetto dal 1° luglio 2018.



«E’ il primo tassello dell’Udinese che verrà nella stagione 2018/2019 – ha spiegato il direttore sportivo Manuel Gerolin – si tratta di un attaccante molto giovane, è nato il 12 marzo 1997, e siamo convinti che abbia un ottimo potenziale. Arriva da una delle squadre più importanti del Brasile, dove non si diventa titolari se non si hanno qualità sia tecniche che personali. Il Flamengo è una grande squadra dove grandi sono anche le pressioni, il suo ottimo campionato ci fa ritenere che abbia le caratteristiche per fare molto bene anche in Italia».



«Vizeu – ha aggiunto Gerolin – è un attaccante forte fisicamente che svaria su tutto il fronte d’attacco e con il suo sinistro trova facilmente la porta. Gli daremo il benvenuto all’inizio della prossima stagione, ma abbiamo chiuso l’accordo fin da ora per anticipare i molti e importanti club che si stavano interessando a lui».