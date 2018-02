Nipote 'ripulisce' il nonno rubandogli il Banco Posta: denunciato

PALAZZOLO DELLO STELLA - Era convinto di farla franca, magari facendo leva sull'ingenuità del nonno. Invece non ha fatto i contri con i carabinieri, che dopo una breve indagine l'hanno individuato e denunciato per furto aggravato dal legame di parentela e per utilizzo indebito di carta di credito.

E' successo a Palazzolo dello Stella. La triste vicenda ha avuto come protagonista un 21enne del luogo che ha sottratto dal portafoglio del nonno il Banco Posta, effettuando una serie di prelievi per un totale di oltre 3 mila euro. Quando l'anziano se n'è accorto, ha subito denunciato la cosa ai carabinieri, pensando che gli avessero clonato la carta.

I militari dell'Arma, però, in poco tempo hanno scoperto che il ladro non era un esperto di carte di credito, ma suo nipote, il quale, evidentemente, pensava di farla franca senza grossi rischi. Come già detto, il 21enne è stato denunciato.