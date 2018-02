Tentano di rifilare 50 euro falsi: denunciati

LATISANA – Hanno tentato di fare acquisti con soldi falsi, ma sono stati scoperti e denunciati dai carabinieri del Norm della Compagnia di Latisana. A finire nei guai sono stati una 27enne della provincia di Venezia e un 36enne di Treviso.

I due sono prima entrati in una tabaccheria di Gorgo, riuscendo a fregare il titolare rifilandogli 50 euro falsi per l’acquisto di un pacchetto di sigarette. Poco dopo, in un’edicola sempre a Gorgo, la coppia ha cercato di spendere altri 50 euro falsi, ma questa volta il gestore se n’è accorto. I due se la sono dati a gambe ma i carabinieri, avvisati dall’edicolante, sono riusciti a rintracciarli e denunciati.



In tasca avevano ancora il pacchetto di sigarette acquistato poco prima, i 45 euro del resto e un’altra banconota da 50 euro falsa.