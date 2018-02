Furto da 6 mila euro in una casa: in realtà aveva venduto tutto

BASSA FRIULANA - Inscena un furto in casa per nascondere alla famiglia le troppe spese sostenute: 49enne finisce nei guai nella Bassa Friulana. L’uomo si è recato dai carabinieri di Latisana per denunciare un furto. I ladri si sarebbero introdotti nella sua abitazione, mentre lui non c’era, e avrebbero fatto sparire molti preziosi, per un valore di circa 6mila euro.

Le indagini

I militari eseguono quindi un sopralluogo nell’abitazione, nessuna effrazione, sul pavimento della casa trovano una serie di anelli e bracciali d'oro, come se i ladri ‘sbadati’, nella fretta avessero ‘perso pezzi’. Agli uomini dell’Arma qualcosa però non torna, come anticipato da Il Gazzettino. E’ così che voglio saperne di più. Dopo le indagini emerge che in realtà non c’è stato alcun furto. Il 49enne ha inscenato tutto, aveva venduto i preziosi a un Compro Oro della zona. Sopra i gioielli, infatti, i carabinieri hanno trovato le sue impronte. L’uomo è stato denunciato a piede libero per simulazione di reato. Vano quindi il tentativo di nascondere alla famiglia le troppe spese fatte.