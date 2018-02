E' tempo di‘Festival delle mongolfiere’: un evento unico e coloratissimo!

UDINE – Fa tappa, in Fvg, nella città di Udine, l’itinerante Festival delle mongolfiere (qui potete scaricare il biglietto ridotto) che si terrà nei due fine settimana, del 10 e 11 e del 17 e 18 febbraio (dalle 10 alle 19.30 per proseguire fino alle 22 con la festa dei risotti aperta anche la sera oltre che a pranzo), alla fiera di Udine (via della Vecchia Filatura 10/1 a Martignacco), a due passi dal centro città. Un grande Festival, unico e nuovo nel suo genere per la città stessa, numerosi laboratori didattici e ludici affiancheranno i voli e gli straordinari spettacoli offerti dalle mongolfiere.

‘Esplora la mongolfiera’

Nei giorni di manifestazione si potrà provare l’emozione dei voli liberi con due sessioni di decollo giornaliere e l’esperienza dei voli vincolati con mongolfiere ancorate a terra con apposite funi che si alzeranno di una ventina di metri. Per tutto l’arco della giornata in programma ‘Esplora la mongolfiera’: si potrà entrare all’interno della mongolfiera stesa a terra gonfiata per metà e ascoltare le meravigliose storie raccontate dello staff immergendosi in un mondo magico. E per chi vorrà prolungare la permanenza, dopo il calar del sole, alle 18.30 tutti i giorni l’emozionante spettacolo delle mongolfiere illuminate a suon di musica che regalerà atmosfere indimenticabili.

Laboratori didattici

Ad arricchire lo spettacolo che regalerà il Festival, ci saranno i laboratori didattici e ludici: i bambini potranno colorare, inventare, costruire le cose più fantasiose con temi legati al volo. Un laboratorio che coinvolgerà tutte le età sarà quello dei lego con esposizione di meravigliose collezioni, oltre 50 kili di mattoncini per giocare e dare spazio alla fantasia.

La festa dei risotti

In contemporanea per chi vorrà fermarsi a pranzo e a cena ci sarà la festa dei risotti: si potranno degustare le specialità del Delta del Po (formula all you can eat) : 6 tipi di risotti a prezzo fisso e senza limiti di quantità per l’intera giornata.

San Valentino

E per la giornata di San Valentino sono in programma dei voli speciali per coloro che vorranno stupire il proprio partner regalando un’esperienza unica! Info e costi alla pagina dedicata ai voli nel sito.

Il concorso fotografico

Per tutti gli appassionati di foto ci sarà un concorso fotografico a cura del Circolo Fotografico Palmarino con tema ‘il Festival delle mongolfiere’, gratuito e aperto a tutti. Info e dettagli sullo svolgimento nella pagina dedicata del sito.

I biglietti

Con queste premesse il Festival punta a diventare l’appuntamento di riferimento per il divertimento e l’intrattenimento delle famiglie e giovani del Friuli Venezia Giulia. Il biglietto d’ingresso è di 6 euro, dal sito è scaricabile il ridotto a 5 euro, 3 euro per i bambini fino ai 12 anni e gratuito fino a 1 metro di altezza. Dal sito si possono acquistare i voli liberi, consultare il programma completo delle giornate e scaricare il biglietto ridotto per l’ingresso al Festival.

Per maggiori informazioni è possibile collegarsi al sito, contattare la segreteria organizzativa Multimedia Tre allo 049.9832150 o scrivere a info@festivaldellemongolfiere.it