Confartigianato trasporti Fvg: «Soddisfazione per il blocco tir in caso di incidente o ingorghi»

FVG - «Buona notizia. Siamo soddisfatti che la nostra sollecitazione partita già mesi addietro ora stia diventando un’azione concreta». Il presidente di Confartigianato Trasporti Fvg, Pierino Chiandussi, commenta così la novità che, stando alla cronaca riportata dalla stampa, sarebbe alle fasi finali il Piano di Autovie Venete e Polstrada per bloccare la circolazione dei Tir ai confini con Austria e Slovenia nel caso di congestione dell’A4 dovuta a incidenti e traffico.

Problemi oggettivi

«Il problema è reale e quasi quotidiano – sottolinea Chiandussi – e nei mesi scorsi avevamo lanciato l’allarme. Autovie Venete, in quell’occasione, ci convocò per un tavolo di confronto e ora registriamo che il percorso è proseguito positivamente nella direzione che avevamo auspicato». Il presidente Chiandussi precisa: «Ben comprendiamo la necessità dei cantieri per la realizzazione della terza corsia, che per altro paiono procedere secondo tempistiche buone e accettabili, tuttavia occorreva trovare risposte a problemi oggettivi che impattano sull’economia del territorio».