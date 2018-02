Aggiustava e vendeva auto senza autorizzazione: denunciato

ARTEGNA – Lavorava in un’autofficina ‘abusiva’, nel senso che non era stata mai stata registrata in Camera di Commercio. Per questo un 48enne di Gemona del Friuli è stato denunciato dalla Polizia stradale di Amaro.



La scoperta è stata fatta ad Artegna. Gli agenti hanno messo nel mirino l’officina che oltre a esercitare abusivamente l’attività meccanica, non era in regola nemmeno per l’attività di vendita di automobili e di pneumatici.



Oltre alla denuncia, per il titolare della struttura, che sorge nella zona artigianale di Artegna, sono scattate anche due sanzioni amministrative piuttosto elevate, per un valore di circa 15 mila euro. Le auto in vendita sono state poste sotto sequestro.