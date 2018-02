‘Le Officine Vintage’ cambia location e sbarca nel cuore di Udine: oggi l'inaugurazione

UDINE - ‘Le Officine Vintage’ cambiano 'casa'. La nuova location, in via della Cisterna 18 (nel cuore di Udine), sarà inaugurata il 10 febbraio alle 11. Collezionisti, hobbisti, nostalgici e amanti del passato, continueranno ad avere a portata di mano«oggetti e arredi vintage, design industriale, modernariato».

Non un negozio come gli altri

Domenico, che con questa attività ha voluto reinventarsi, ha deciso di creare – assieme a Katia, la sua compagna - un luogo dove chi è alla ricerca di qualcosa di diverso, e rigorosamente qualità, possa trovare ciò che cerca. «Ho voluto fare una cosa un po’ più innovativa, – spiega – unendo le attività originariamente proprie del rigattiere e del mercatino dell’usato, ma facendole ‘mie’. Sono partito proprio dalla qualità. Propongo solo pezzi che si contraddistinguono per questa peculiarità. Alle Officine Vintage – chiarisce - trattiamo divani in cuoio o pelle, giusto per fare un esempio. Se poi vogliamo usare una metafora automobilistica il nostro è un usato Lamborghini o Ferrari».

Gli oggetti delle Officine

Oltre alla vendita Domenico si occupa ovviamente anche dell’acquisto dei pezzi: «Generalmente riusciamo a fare le stime abbastanza velocemente. Dipende poi dai casi e dai prodotti che ci propongono». Non tratta però qualsiasi cosa: «Ci occupiamo principalmente di arredi, design industriale, modernariato. Non acquistiamo invece alcun tipo di prezioso».

Ma com’è nata questa idea?

«Ho vissuto tanti anni in Lombardia, lì ho notato come in molti spesso, nel corso della loro vita, si reinventano. Ho quindi deciso di farlo a mia volta. Dopo aver lavorato nell’abbigliamento, poi nella grande distribuzione, infine in un’azienda di giocattoli, ho avuto un’idea e ho deciso di darle forma. Ecco che è nato ‘Le Officine Vintage’».