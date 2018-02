Gli eventi in programma sabato 10 febbraio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 10 febbraio, a Udine e provincia, eccoli.

Festival delle mongolfiere’

Fa tappa, in Fvg, nella città di Udine, l’itinerante Festival delle mongolfiere (qui potete scaricare il biglietto ridotto) che si terrà nei due fine settimana, del 10 e 11 e del 17 e 18 febbraio (dalle 10 alle 19.30 per proseguire fino alle 22 con la festa dei risotti aperta anche la sera oltre che a pranzo), alla fiera di Udine (via della Vecchia Filatura 10/1 a Martignacco), a due passi dal centro città. Tutti i dettagli, qui.

Il Carnevale in Val Resia

Il Carnevale in Val Resia è una delle manifestazioni più importanti della comunità locale che riesce ancora oggi a coinvolgere giovani e meno giovani. Ecco qui il programma della giornata. I dettagli, qui.

Carnevale a Sauris

Sabato 10 febbraio, le maschere che nascondono il viso dei partecipanti sono di legno. Il corteo prosegue nella notte e, al lume delle lanterne, si inoltra nel bosco per seguire un suggestivo percorso notturno alla volta di un grande falò propiziatorio innalzato in una radura. maggiori info, qui.

Carnevale a Udine

Sabato 10, sempre dalle 15.30 alle 17.30 in piazza Matteotti, è in programma un ‘Carnevale in multicolor’, tanti giochi da ridere in compagnia delle mascotte Coriandolo, Sponky e Flyman. Tutti col naso all'insù, poi, per l'arrivo del paracadute gigante. I dettagli, qui.

Carnevale al Città Fiera

Sabato 10 febbraio, alle 17, saranno organizzati gli spettacoli di magia col Mago Gasp presso la galleria Lidl. Qui i dettagli.

VisioKids

Sabato 10 febbraio nuovo appuntamento per i più piccini: sullo schermo del Visionario, alle 14.20, I primitivi, la nuova divertente avventura firmata dagli studi di animazione inglesi Aardman (quelli di Galline in fuga, Wallace e Gromit e Shaun, vita da pecora). La proiezione sarà seguita da una sana e gustosa merenda al bistrò del Visionario. Ma il pomeriggio non finisce qui. Alle 17 prenderà il via il laboratorio E adesso… mani in pasta, pensato per bambini dai 6 ai 12 anni e curato da Chiara Giorgiutti. I piccoli partecipanti scopriranno la magia della plastilina e daranno forma a personaggi fantastici come Dag e Grugno. Ricordiamo che VisioKids è il ciclo di proiezioni per i più piccoli organizzato dal Visionario e dalla Mediateca Mario Quargnolo in collaborazione con Coop Alleanza 3.0 e Città del Sole. Per maggiori informazioni su orari e tariffe consultare il sito, la pagina fFacebook o contattare il numero 0432.227798.

La città dolente

Sabato 10 febbraio, Giorno del Ricordo, la Cineteca del Friuli presenta al Cinema Sociale di Gemona, alle 15, La città dolente (1949) di Mario Bonnard nella versione digitale restaurata. Info: 0432 980458 - 348 8525373.

‘I migliori danni della nostra vita’

Triplo appuntamento in Friuli per Carlo & Giorgio: il duo comico veneto porterà lo spettacolo campione di incassi ‘I migliori danni della nostra vita’ sabato 10 febbraio, alle 20.45. Info, qui.

Bermudas

Bermudas è un ‘sistema coreografico’ danzato da MK, la compagnia contemporanea fondata e diretta dal coreografo e performer Michele Di Stefano, Leone d’Argento alla Biennale Danza 2014. Riconosciuta a livello nazionale e internazionale, MK torna a Udine per la Stagione Teatro Contatto 36 del CSS e debutta sabato 10 febbraio, alle 21, al Palamostre con la versione definitiva della nuova creazione. Al termine dello spettacolo, Michele Di Stefano e i danzatori incontrano il pubblico. Maggiori info, qui.

'Si fa presto a dire elettrodomestico'

I Papu saranno sabato 10 febbraio a TeatrOrsaria di Premariacco, con il loro spettacolo ‘Si fa presto a dire elettrodomestico’, alle 20.45. Maggiori dettagli, qui.

Dret & Ledrôs

L'identità del Friuli, se conosciuta, riconosciuta e quindi vissuta in maniera positiva, è fondamento e risorsa per l'autogoverno, che a sua volta è strumento essenziale per accrescere la coesione sociale, la partecipazione democratica e lo sviluppo economico e il tutto rende ancora più forte, dinamica e viva la stessa identità. Il circuito virtuoso delineato lunedì scorso, durante l'incontro pubblico che si è tenuto nella sede della Fondazione Friuli a Udine, viene ripreso sulle frequenze di Radio Onde Furlane (90 Mhz per la maggior parte del Friuli e 90.2 Mhz in Carnia, nonché in streaming all'indirizzo www.ondefurlane.eu), all'interno dell'approfondimento settimanale Dret & Ledrôs.

Giorno del Ricordo, quando Udine accolse un terzo dei profughi dell’esodo

In occasione della Giornata del Ricordo, domani, sabato 10 febbraio, alle 10, nel salone del Consiglio di palazzo Belgrado, la Provincia di Udine insieme al comitato provinciale dell’Angvd (Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia) presenta la pubblicazione «Italiani d’Istria, Fiume e Dalmazia esuli in Friuli 1943-1960» di Elio Varutti al suo terzo lavoro editoriale sul tema dell’esodo istriano fiumano e dalmata.