Gli eventi in programma domenica 11 febbraio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma l'11 febbraio, a Udine e provincia, eccoli.

'Festival delle mongolfiere’

Fa tappa, in Fvg, nella città di Udine, l’itinerante Festival delle mongolfiere (qui potete scaricare il biglietto ridotto) che si terrà nei due fine settimana, del 10 e 11 e del 17 e 18 febbraio (dalle 10 alle 19.30 per proseguire fino alle 22 con la festa dei risotti aperta anche la sera oltre che a pranzo), alla fiera di Udine (via della Vecchia Filatura 10/1 a Martignacco), a due passi dal centro città. Tutti i dettagli, qui.

Il Carnevale in Val Resia

Il Carnevale in Val Resia è una delle manifestazioni più importanti della comunità locale che riesce ancora oggi a coinvolgere giovani e meno giovani. Ecco qui il programma della giornata.

Shoah, domenica in castello concerto del trio 'Lazari, Bernstein, Sinagra'

Si chiude domenica 11 febbraio alle 11 nel Salone del Parlamento in Castello il programma organizzato dal Comune di Udine per celebrare la Giornata della Memoria. A chiudere il cartellone sarà il concerto, inserito nel Festival Viktor Ullmann a cura dell'associazione Musica Libera, del trio «Lazari, Bernstein, Sinagra» con un programma dedicato sia alla «musica concentrazionaria», ovvero quella composta dai deportati nei campi di concentramento e nei ghetti nazisti, sia alla «musica degenerata», proibita nella Germania nazista e nell’Italia fascista, sia, infine, alla «musica dell’esilio», scritta da quei compositori che sono stati costretti ad abbandonare l’Europa perché perseguitati. A raccontare questo percorso il violino di Carlo Lazari, la viola di Benjamin Bernstein e il violoncello di Marianna Sinagra impegnati su pagine di A. Schnittke, M. Weinberg,P. Hindemith. Per info: 340.0813203 o info@musicalibera.it .

‘Il Segreto di Susanna e Gianni Schicchi’

Doppio appuntamento con la musica lirica più divertente e vivace domenica 11 febbraio al Teatro Nuovo Giovanni da Udine: alle 16 andrà infatti in scena un dittico quanto mai adatto al periodo di Carnevale, Il Segreto di Susanna di Ermanno Wolf-Ferrari e Gianni Schicchi di Giacomo Puccini. Maggiori dettagli, qui.

Carnevale al Città Fiera

Domenica 11 febbraio, alle 17, saranno organizzati gli spettacoli di clown e micromagia per poi concludere la festa di carnevale con la sfilata delle mascherine presso la Piazza Show Rondò. Maggiori info, qui.

Francesca Michielin

Francesca Michielin, sarà protagonista con il firma copie del nuovo album, ‘2640’, domenica 11 febbraio, al Città Fiera, dalle 16.30, al primo piano dell’Outlet Zone. Tutti i suoi fan potranno incontrarla per farsi autografare il nuovo album disponibile da Unieuro e Musical Box. Qui i dettagli.

Enoarmonie

Terzo concerto all’insegna della world music. La rassegna Enoarmonie, promossa dall’associazione Sergio Gaggia di Cividale e sostenuta dalla Regione, della Fondazioni Friuli, da Antonveneta e dalla Banca Popolare di Cividale, presenta l'Aighetta guitar quartet (François Szonyi, Alexandre Del Fa, Philippe Loli e Olivier Fautrat). L’appuntamento, realizzato dalla Gaggia in collaborazione con l’amministrazione comunale, è domenica, alle 18, a Corno di Rosazzo, nella splendida Villa Nachini Cabassi, sede del gruppo Viticoltori dei Colli Orientali, che presenterà tre ottimi vini.

Festival Viktor Ullmann a Udine

Ultimo appuntamento per il Festival Viktor Ullmann edizione 2017-18 – rassegna dedicata, unica in Europa, alla musica concentrazionaria, degenerata e dell'esilio –, che vedrà la partecipazione del Trio Lazari-Bernstein-Sinagra (violino, viola, violoncello) esibirsi il giorno domenica 11 febbraio, alle 11, al Castello di Udine (in Piazzale della Patria del Friuli già Piazzale del Castello) nella Sala del Parlamento. Il concerto è a ingresso libero e gratuito e si svolge in collaborazione con il Comune di Udine Area Cultura.