Al Cocolâr tutti i sabati giochi e laboratori gratuiti per bimbi

UDINE – Gioco motorio, lettura, attività grafico-pittoriche, musica, manipolazioni, travasi. Con queste attività tutti i sabati dal 24 febbraio al 5 maggio, dalle 9.30 alle 12.00, il Cocolâr – il nido d’infanzia del Comune di Udine gestito da Codess Fvg – accoglie i bambini dai 12 ai 36 mesi, che durante la settimana non frequentano nessun tipo di servizio educativo. Con questa iniziativa, il nido vuole offrire alle famiglie che vivono sul territorio un’opportunità di gioco, crescita e socializzazione. Le attività proposte saranno organizzate e curate dalle educatrici del servizio e coinvolgeranno massimo 15 bambini, accompagnati da un adulto per tutta la durata dell’iniziativa. La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi contattando il nido (0432 546325).

La struttura

Il nido d’infanzia Cocolâr accoglie fino a 52 bambini di età compresa fra i 3 e i 36 mesi, dal lunedì al venerdì, dal 1 settembre al 30 luglio di ogni anno, escluse le vacanze natalizie e pasquali. Il nido ha la finalità principale di garantire il benessere del bambino offrendogli occasioni di socialità e opportunità per sviluppare competenze multiple, valorizzando le differenze individuali, incoraggiando le esperienze, l’espressione delle emozioni e l’autonomia, supportando allo stesso tempo la famiglia sul piano organizzativo e pedagogico.

Per informazioni e iscrizioni: Nido d’infanzia Cocolâr | via Alba n. 27 (ingresso da via Torino), Udine | 0432 546325 |