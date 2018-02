San Valentino: innamorati con la testa tra le nuvole

FRIULI - San Valentino è alle porte e quest’anno Visitait.it - Sport & Adventure Booking raddoppia il divertimento nei cieli del Friuli Venezia Giulia. In occasione della Festa degli Innamorati oltre ai tradizionali voli in mongolfiera, infatti, il portale online dedicato alle esperienze e alle attività outdoor, ha lanciato una nuova ed esclusiva avventura dedicata alle coppie: il volo panoramico in ultraleggero di lunga distanza con partenza dai Colli Orientali e destinazione a scelta tra il Lago di Garda e il Lago di Bled. Il volo da sempre affascina l’uomo e chiunque, almeno una volta nella vita, ha sognato di volare o di lasciarsi trasportare e cullare dal vento. Da adulti i sogni possono diventare realtà e sono ancora più emozionanti se condivisi con il proprio partner.

