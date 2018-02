Pedone investito in via Gorizia

UDINE – Un 66enne udinese è stato investito venerdì mattina in via Gorizia, all’intersezione con via Monte Grappa. L’uomo è finito a terra ed è stato costretto a ricorrere alle cure del personale del 118. E’ stato portato in ospedale da un’ambulanza.



La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale, intervenuti in via Gorizia per i rilievi del caso. Dalle prime informazioni pare che un 71enne alla guida di una Lancia Delta, procedendo in direzione di via Monte Grappa, una volta giunto all’intersezione semaforica abbia effettuato, con luce verde, una svolta a sinistra, centrando in pieno il pedone intento ad attraversare sulle strisce.



Come già detto, l’uomo finiva sull’asfalto e veniva soccorso dal personale medico. La persona alla guida della vettura si è subito fermata a prestare aiuto al malcapitato pedone.