Scontro frontale a Manzano: due persone ferite

MANZANO - Scontro tra due auto, venerdì sera, sulla strada regionale che attraversa il territorio di Manzano. L'incidente frontale è avvenuto verso le 21 tra una Skoda Octavia e Una Peugeot 206. Due le persone rimaste ferite, fortunatamente in modo non grave.



Dei rilievi si sono occupati i carabinieri del Norm della Compagnia di Palmanova. Sul posto anche due ambulanze del 118 che hanno prestato le prime cure ai feriti, e una squadra dei Vigili del Fuoco, che si è occupata della messa in sicurezza dei mezzi coinvolti nel sinistro. La strada è rimasta chiusa al traffico per oltre un'ora.