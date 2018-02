Il Tavagnacco va a caccia dei 3 punti contro l'Atalanta

TAVAGNACCO - Sabato 10 febbraio va in scena la tredicesima giornata della serie A femminile, la seconda del girone di ritorno. Il Tavagnacco sarà impegnato sul difficile campo di Mozzanica contro l’Atalanta (fischio d’inizio alle 14.30, arbitrerà l’incontro il signor Dylan Marin di Portogruaro).

All’andata si impose il Tavagnacco con un perentorio 5 a 2, frutto della triplatta di Lana Clelland e della doppietta di Paola Brumana. Le friulane oggi occupano il terzo posto in classifica con 25 punti, con l’Atalanta che è quinta a quota 17.

Per il neo mister del Tavagnacco, Marco Rossi, si tratta della prima trasferta del Campionato: «In settimana – ha spiegato – abbiamo lavorato abbastanza bene, anche se non c’erano le nazionali Mella e Mascarello, concentrandoci soprattutto su un lavoro di tipo aerobico e tattico». L’allenatore gialloblu ha parlato anche dell’atteggiamento che si aspetta dalla squadra: «E’ giusto guardarsi indietro, però la nostra ambizione deve essere quella di puntare al secondo posto. Pensiamo a una partita alla volta senza fare programmi a lungo termine, con l’obiettivo di vincerle tutte, avendo però la consapevolezza che il Brescia è avvantaggiato nella corsa Champions».

Chi sabato vivrà un’emozione speciale è Chiara Cecotti, per metà bergamasca: «Tornare a casa è sempre emozionante. Sarà una partita difficile ma vogliamo riscattarci dopo la brutta prestazione contro il Sassuolo. Cercheremo di fare del nostro meglio».

Le altre partite della giornata: Pink Bari-Fiorentina Women’s (sabato ore 11), Sassuolo-Brescia, Agsm Verona-Ravenna (domenica ore 14), Empoli-Chievo Verona, Res Roma-Juventus, Sassuolo-Brescia.