Al via il corso Utilab per giovani creativi

UDINE - È rivolto a giovani creativi interessati a sperimentarsi in una professione in ambito artistico, culturale e della comunicazione il percorso AttivaGiovani ‘Utilab’, itinerario formativo in 8 laboratori che permetterà ai partecipanti di definire il proprio progetto di inserimento lavorativo nel settore della creatività e di realizzazione di un’attività di comunicazione per lo sviluppo di un prodotto artistico, multimediale o audiovisivo in grado di comunicare e rappresentare l’identità territoriale dell’Uti del Gemonese.

AttivaGiovani

L’iniziativa è realizzata nell’ambito dell’Avviso regionale AttivaGiovani per l’occupabilità di giovani tra i 18 e i 29 anni che negli ultimi 12 mesi non abbiano svolto un’attività lavorativa o frequentato percorsi formativi finalizzati al rilascio di un titolo di studio. A promuovere l’iniziativa sul territorio gemonese la rete CreativeLAB formata da Uti del Gemonese, Aracon Cooperativa Sociale Onlus, Centro Servizi Volontariato Fvg, Craftabile e Ires Fvg, con la collaborazione del servizio sociale dei Comuni delle Uti Gemonese e del Canal del Ferro-Val Canale.

A chi è destinato

L’intento è di offrire ai giovani del territorio un’opportunità per progettare la propria strada professionale e lavorativa anche attraverso un accompagnamento personalizzato. La partecipazione è gratuita in quanto il percorso è cofinanziato dal Fondo sociale europeo, nell’ambito dell’attuazione del Por. A chi frequenterà almeno il 70% delle ore previste sarà riconosciuta un’indennità oraria di 2,50 euro. I laboratori si svolgeranno da febbraio a maggio nella sede dell’istituto Magrini Marchetti a Gemona e avranno una durata di 160 ore. È previsto il rilascio di un attestato di frequenza. Gli interessati possono consegnare o inviare all’Ires di Udine la documentazione richiesta, disponibile in segreteria o sul sito web dell’istituto. Per gli iscritti è prevista una fase di selezione attraverso colloquio preliminare per verificare il possesso dei requisiti obbligatori e la motivazione a partecipare. Per informazioni tel. 0432-505479,info@iresfvg.org, www.iresfvg.org.