Oddo: «A Torino per continuare a sognare»

UDINE - «Andiamo a Torino a cercare di fare punti: se saremo bravi potremo farcela. A questo punto del campionato abbiamo l’obbligo di provare a vincere la partita». Le parole sono quelle di Massimo Oddo, che suona la carica alla viglia della partita della sua Udinese contro la squadra di Walter Mazzarri. «Il Torino è un avversario durissimo perché è una squadra estremamente attrezzata, carte alla mano dovrebbe avere almeno 6-7 punti in più per come è composta la rosa. Dopo il cambio di allenatore sta facendo meglio, ha trovato un suo equilibrio e quindi dovremo essere consapevoli che andiamo a confrontarci con una squadra forte», ha detto ancora Oddo.

A Torino non ci saranno Danilo per squalifica e Adnan. L'allenatore bianconero sa che una vittoria in trasferta consentirebbe di fare un passo molto importante verso l'accesso alla prossima Europa League. «Se noi pensiamo che dobbiamo vincere almeno nove partite si cambia la prospettiva e si può vedere in maniera diversa la nostra meta. Io sono positivo, la squadra vuole dimostrare di fare qualcosa di importante, abbiamo le nostre chance, l’importante è sapere che ce le giochiamo con squadre più forti, ciò significa che se dovessimo fallire l’obiettivo europeo sarebbe normale, in caso contrario avremo costruito qualcosa di grande».