Verzegnis: casa va a fuoco nella notte

VERZEGNIS – La canna fumaria non funziona bene: primo lo scoppio e poi l’incendio. Illese le persone che si trovavano nell’abitazione.

L'incendio

Le fiamme si sono sviluppate all’interno di un’abitazione di Verzegnis , nella serata di venerdì 9 febbraio. I padroni di casa, una coppia di anziani, erano già a letto. Sono stati svegliati da un forte boato, ma in un primo momento non ci hanno dato particolare peso. C’è però voluto ben poco per capire cosa stava succedendo: la canna fumaria, per un probabile malfunzionamento, ha provocato un incendio.

Nessun ferito o intossicato

Le fiamme si sono estese velocemente al tetto e a due stanze che si trovano proprio sotto la copertura. Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha fortunatamente evitato il peggio. La casa (su più piani), infatti, nonostante i danni non avrebbe subito problematiche tali da renderla inagibile. La coppia di 78enni fortunatamente è rimasta illesa. Assieme ai pompieri sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Tolmezzo. I proprietari sono già al lavoro per rimettere in ordine tutto e pulire le stanze colpire dal rogo.