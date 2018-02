‘Amici di Maria De Filippi’: entra Sephora, arriva da Udine e la sua danza incanta tutti

UDINE - Si chiama Sephora, il primo aprile compirà 18 anni e dal 10 febbraio è entrata a far parte della squadra di ‘Amici di Maria De Filippi’. La notizia ufficiale è apparsa sulla pagina Facebook della nota trasmissione di Mediaset, dove un post delle 15.09 annuncia: «Felpa bordeaux per Sephora, benvenuta nella scuola di #Amici17!».

Grandi occhi color dell’ebano, un fisico scolpito e una grande passione, quella per la danza, che l’ha portata fino in tv. La sua esibizione davanti a quelli che, di lì a poco, sarebbero diventati i suoi nuovi compagni corso, ma soprattutto davanti agli occhi attenti dei giudici, lascia senza fiato.

«Volevo fare una comunicazione, ho deciso di mettere in atto la sostituzione di un banco, perché ho finalmente trovato l’allieva che cercavo», come sempre seria la temutissima Alessandra Celentano, annuncia così l’ingresso della ballerina che vive a Udine e ha origini napoletane. Cala in silenzio. I volti dei ragazzi seduti ai banchi diventano ‘scuri’. Poi entra lei, sorridente, saluta, e balla.

Quindi Celentano, laconica, chiude: «Questa è esattamente la ballerina che a me piace perché è una ballerina con tecnica, ha un bellissimo movimento, musicalissima, espressiva, dinamica, ha tutto quello che deve avere un ballerino per potersi definire tale. E’ giovanissima, quindi ha ancora un margine di grande miglioramento». Che dire, lo scoglio più difficile lo ha superato! In bocca al lupo Sephora!