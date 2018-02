Che tempo farà domenica 11 febbraio? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Domenica, sulla regione, l'afflusso di correnti da nord-est secche tenderà a cessare, sostituito da correnti occidentali in genere un po' più umide. Lunedì arriverà un moderato fronte freddo atlantico.

Secondo le previsioni dell'Osmer Fvg, nella giornata di domenica 11 febbraio, avremo prevalenza di bel tempo con cielo in genere sereno o poco nuvoloso salvo qualche annuvolamento locale più probabile al mattino nel Tarvisiano e in giornata sulle Prealpi Carniche. Gelate notturne in pianura; sulla costa al mattino soffierà ancora Bora moderata, poi brezza. Dal pomeriggio velature ad alta quota.