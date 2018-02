Al via un nuovo percorso di lingua slovena

UDINE - Conoscere la cultura, la storia, le tradizioni slovene, l’ambiente e la vita quotidiana come elemento di valore interculturale. Scoprire gli innumerevoli punti di contatto con le nostre radici storiche. Il tutto con l’opportuno supporto linguistico dello sloveno, che è anche una delle lingue minoritarie del Friuli Venezia Giulia.

Il corso

Partono lunedì 19 febbraio le iscrizioni al prossimo percorso interculturale di cultura e lingua slovena, proposto dall’assessorato al Decentramento del Comune di Udine. Dal 19 febbraio, infatti, sono in programma dieci incontri monografici gratuiti seguendo un itinerario culturale a tappe che si svolgerà il lunedì dalle 19.45 alle 21.45 nella sala del centro parrocchiale San Giovanni Battista in via Genova 1 a Godia. Ogni incontro, condotto dall'esperto di lingua e cultura slovena Alen Carli, prevede una parte dedicata al relativo approfondimento linguistico sia per i principianti sia per i più esperti. Per partecipare, occorre iscriversi al 339 5813355. Complessivamente sono 40 i posti disponibili, suddivisi nelle sezioni principianti ed esperti. Per informazioni: Puntoinforma 0432 1273717.