Grave incidente all'alba: muore una ragazza di 19 anni

PREMARIACCO - Gravissimo incidente, all'alba di domenica 11 febbraio, sulla strada che collega Orsaria di Premariacco e Buttrio. Una ragazza di 19 anni, Veronica Diplotti, è morta a causa delle ferite riportate.



Purtroppo il pronto intervento dei soccorritori del 118 non è bastato per salvare la vita al giovane, originario di Buttrio. L'auto sulla quale viaggiava insieme a un altro ragazzo di 22 anni è finita fuori strada dopo essersi cappottata più volte.



Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri e i Vigili del Fuoco. La strada è stata chiusa al traffico. L'incidente si è verificato poco prima delle 6 del mattino.



