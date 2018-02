Scontro tra due auto sulla Tresemane: ferite due donne

REANA DEL ROJALE – Due donne sono rimaste ferite nel tardo pomeriggio di sabato a Reana del Rojale, di fronte al punto vendita ‘Sorelle Ramonda’.



Una Mercedes e una Renault Megane si sono scontrate frontalmente verso le 18 per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Martignacco. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 (che ha provveduto a medicare le ferite trasportandole al Pronto Soccorso) e i Vigili del Fuoco di Udine.



Notevoli i disagi al traffico, con la Tresemane che a quell’ora era particolarmente trafficata.