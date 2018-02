Ancora incidenti in Friuli: due feriti tra Udine e Tavagnacco

UDINE - Due persone sono finite in ospedale a causa di due incidenti verificatisi nel week end tra Udine e Tavagnacco. Il primo sinistro si è verificato sabato mattina in via del Bon, il secondo in via Nazionale. I rilievi, in entrambi i casi sono stati eseguiti dalla Polizia locale dell'Uti Friuli Centrale.

In via del Bon si sono scontrati due veicoli, una Nissan Qasqhai condotta da un 53enne e Nissan Micra guidata da un 46enne. Quest'ultimo è rimasto ferito ed è stato costretto a ricorrere alle cure del personale del 118, intervenuto sul posto a bordo di un'ambulanza.



In via Nazionale, invece, c'è stata un'uscita autonoma, con una Citroen Xsara condotta da un 63enne che, all'altezza del Mc Donald's, ha perso il controllo finendo fuori strada. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 per le cure del caso.