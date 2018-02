Gli eventi in programma lunedì 12 febbraio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 12 febbraio, a Udine e provincia, eccoli.

Tornano le letture per bambini del Club Tileggounastoria

Proseguono anche la prossima settimana gli appuntamenti con le letture per bambini nelle biblioteche cittadine. Lunedì 12 febbraio, dalle 17 alle 18, per il ciclo «Parole a colori», i lettori volontari del Club Tileggounastoria faranno tappa nella biblioteca di via Pradamano 21. I piccoli partecipanti potranno ascoltare le storie più belle, scelte dal catalogo Nati per leggere. Come di consueto sarà riproposta la collaudata formula che prevede il laboratorio di attività creative ed espressive, collegato alle storie e realizzato in collaborazione con l’associazione culturale San Lazzaro. La partecipazione è libera ed è dedicata ai bambini dai 4 ai 6 anni. Per ulteriori informazioni telefonare al numero 0432.1272585, o consultare il sito www.sbhu.it, oppure rivolgersi direttamente alla sezione Ragazzi in Riva Bartolini 3.

Darwin Day

Si comincerà lunedì 12 con il dibattito ‘La triste storia dell’Alca impenne’, che si chiuderà con un brindisi per augurare buon compleanno a Darwin. Per saperne di più, qui.

Il Carnevale in Val Resia

Il Carnevale in Val Resia è una delle manifestazioni più importanti della comunità locale che riesce ancora oggi a coinvolgere giovani e meno giovani. Ecco qui il programma della giornata.

Musica

Doppio appuntamento lunedì prossimo 12 febbraio per la novantaseiesima Stagione degli Amici della Musica di Udine. Nell’intima atmosfera della Cittadella della Cultura (ex Caserma Osoppo), i clavicembali di Chiara Massini e Ágnes Ratkó risuoneranno tra suggestive note barocche. Per consentire un’ampia fruizione dell’atteso concerto e date le ridotte dimensioni della sala, il concerto sarà proposto in due turni: alle 18 e alle 20,30. In programma, il Concerto per 2 Cembali in la minore di Johann Ludwig Krebs e due capolavori di Johann Sebastian Bach: i Concerti BWV 1060 e 1061, rispettivamente in do minore e do maggiore.