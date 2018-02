Tre auto prese di mira dai ladri fuori da locali pubblici

FVG – Tarcento, Buttrio e Manzano. Tre località che apparentemente non hanno molto in comune, se non il fatto di essere diventati luoghi in cui compiere dei furti nel corso del week end.

A essere prese di mira sono state tre automobili posteggiate all’esterno di altrettanti locali pubblici. A Buttrio il ‘colpo’ è avvenuto fuori da Villa Ottelio de Carvalho: i ladri hanno infranto il finestrino di una vettura portando via una cartella con documenti e altri effetti personali. A Manzano l’auto presa di mira si trovava in via abate Geraldo. A sparire è stata sempre una borsetta senza contanti ma con documenti.



Il terzo episodio è stato segnalato a Tarcento, all’esterno dell’agriturismo Osteria Villa Fredda. A essere rubate sono state tre valigie e uno zaino. Le indagini sono state affidate ai carabinieri delle tre località.