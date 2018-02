15^ edizione per il Mercatino Internazionale della Bontà

MARTIGNACCO - È ancora possibile iscriversi ed entrare a far parte della quindicesima edizione del Mercatino Internazionale della Bontà in agenda domenica 11 marzo 2018 a Città Fiera. L'iniziativa benefica coinvolgerà i bambini ed i ragazzi delle scuole del Friuli Venezia Giulia, Austria, Slovenia e Croazia. Per partecipare basta compilare il modulo di iscrizione sul sito www.mercatinodellabonta.eu e inviarlo alla segreteria via fax al numero 0432/544407 o via mail all'indirizzo segreteria.mercatino@cittafiera.it.

Una giornata di incontro

Quella di domenica 11 marzo sarà una giornata di incontro tra i ragazzi di diverse nazionalità, che vestendo i panni di imprenditori etici, attraverso gli aspetti ludici ed educativi, potranno imparare l'importanza del valore del rapporto tra etica ed economia. I bambini e i ragazzi delle scuole si ritroveranno a Città Fiera per vendere i loro prodotti, oggetti realizzati a mano o giocattoli non più usati. Il profitto delle loro vendite verrà così suddiviso, i giovani imprenditori si terranno il 70 % dei proventi, mentre il 30% lo devolveranno alla Fondazione Operation Smile Italia Onlus, così come i 10 euro simbolici per l'affitto dello spazio di vendita.

‘La solidarietà di prossimità’

Novità di questa edizione è il progetto ‘La solidarietà di prossimità’, iniziativa rivolta a tutti gli iscritti per raccontare le loro azioni di solidarietà realizzando uno spot, un corto amatoriale o un elaborato come un'immagine o un disegno. Tutte le opere sono pubblicate sul sito del Mercatino Internazionale della Bontà, permettendo al pubblico di guardarle e di dare un voto. Le categorie di partecipazione sono quattro: scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie inferiori e superiori. Le creazioni saranno valutate poi da una giuria tecnica, composta da rappresentanti delle istituzioni politiche, universitarie e da componenti del mondo sociale che decreterà i vincitori che ne valuteranno il valore e l'efficacia dell'azione sociale sul territorio. I premi saranno uno per categoria e potranno ricevere un rimborso fino a 500 euro in buoni spesa in occasione della 15^ edizione del Mercatino Internazionale della Bontà, in agenda l'11 marzo 2018.

Passata edizione

Il Mercatino Internazionale della Bontà, come nella passata edizione spera di raggiungere il successo di adesioni di numerosi ragazzi delle scuole che sono stati i protagonisti della raccolta di 3.301,05 euro a favore di Operation Smile Italia Onlus e grazie ad essi è stato possibile ridare 18 sorrisi a bambini meno fortunati. Costituita nel 2000 in Italia, la Fondazione Operation Smile Italia Onlus fa parte di un’organizzazione umanitaria internazionale, fondata nel 1982, in Virginia (USA), dal Dott. William (Bill) P. Magee Jr., chirurgo plastico e da sua moglie Kathleen (Kathy), infermiera e assistente sociale, formata da volontari medici e operatori sanitari, che realizzano gratuitamente missioni umanitarie in oltre 60 Paesi del mondo, per correggere con interventi di chirurgia plastica ricostruttiva gravi malformazioni cranio-maxillofacciali. La Fondazione è attiva in Italia con i progetti ‘Smile House’ a Milano e a Roma, ‘Un Mare di Sorrisi’ in collaborazione con la Marina Militare e ‘World Care Program’. www.operationsmile.it

‘Ambasciatori Junior’

Anche in questa occasione il Mercatino Internazionale della Bontà sarà arricchito dalle esibizioni degli ‘Ambasciatori Junior’, tutti i partecipanti indosseranno i panni di ambasciatori della propria terra natia presentandola attraverso balli, canti popolari, proverbi e rappresentazioni teatrali. Queste iniziative rientrano nelle attività di responsabilità sociale che Città Fiera organizza nel corso di tutto l'anno a sostegno al territorio. È possibile seguire tutte queste iniziative attraverso la pagina Facebook dedicata: ‘Mercatino Internazionale della Bontà-Città Fiera per il sociale’.