Gli eventi in programma martedì 13 febbraio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 13 febbraio, a Udine e provincia, eccoli.

330^ edizione della festa di San Valentino a Borgo Pracchiuso

Borgo Racchiuso si appresta a ospitare la 330^ edizione della festa di San Valentino. L’evento è un omaggio al martire cristiano invocato contro la peste. Il programma della giornata, qui.

Il Carnevale in Val Resia

Il Carnevale in Val Resia è una delle manifestazioni più importanti della comunità locale che riesce ancora oggi a coinvolgere giovani e meno giovani. Ecco qui il programma della giornata.

Carnevale a Udine

Gran finale, martedì grasso 13 febbraio, ancora una volta in piazza Matteotti dalle 15.30, con la ‘Polvere di magia’, illusionismi, sfilate, baby dance e giochi insieme con il Mago Mister Magic e Sparty. maggiori dettagli, qui.

Sorelle Materassi

Il romanzo di Aldo Palazzeschi del 1934, diventa pièce teatrale grazie all’adattamento di uno dei più apprezzati drammaturghi italiani, Ugo Chiti, e alla regia di Geppy Gleijeses. Lo spettacolo ha per protagoniste tre grandi interpreti della scena italiana: Lucia Poli, Milena Vukotic e Marilù Prati, stelle di un cast completato da Gabriele Anagni, Sandra Garuglieri, Luca Mandarini e Roberta Lucca. Appuntamento a martedì 13 febbraio al Benois-De Cecco di Codroipo, alle 20.45.

Bande à part

Una corsa nel Louvre; un triangolo amoroso; un piano criminale. Martedì 13 febbraio, alle 20, torna in sala, al Visionario, per la prima volta in versione restaurata Bande à part, indimenticabile capolavoro di Jean-Luc Godard. Nel cast ci sono l’eterna Anna Karina, Sami Frey, Claude Brasseur. Per informazioni, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.