‘Il Tacchino sul Tetto’ debutta il nuovo spettacolo del trio de Maglio, Mezzelani e Somaglino

SEDEGLIANO – È una fattoria nella Bassa Friulana il luogo dove è ambientata la nuova commedia del trio de Maglio, Mezzelani, Somaglino, ‘Il Tacchino sul Tetto Piccoli Soprusi Quotidiani’, che debutterà sabato 17 febbraio alle 20.45 al Teatro Plinio Clabassi a Sedegliano nell'ambito della stagione teatrale organizzata dall'Ert in collaborazione con il comune di Sedegliano. Insieme al collaudato terzetto, che oltre alla drammaturgia ha curato anche la regia, saliranno Paola Bonesi, Carlo Chinaglia, Massimiliano Di Corato, Marianna Fernetich, Alessandro Maione, gli ultimi tre giovani attori diplomati alla Nico Pepe. Nello spettacolo ci sono contributi video di Andrea Mezzelani mentre la direzione tecnica è di Ivan Moda, produzione di Vettori Ultramondo. Lo spettacolo si avvale del sostegno di Fondazione Friuli e della Provincia di Udine.

Lo spettacolo

‘Il Tacchino sul Tetto’ racconta una storia sul filo dell’impossibile, come è la realtà di oggi, tra il desiderio di solidarietà, giustizia e libertà e le pastoie burocratiche che sembrano voler a tutti i costi vietare all’individuo di sognare un mondo migliore. Sono troppe carte da firmare, troppa illogica burocrazia da superare, troppi funzionari da convincere, troppa autorità, troppo potere ottuso, troppa disonestà diffusa, troppi piccoli soprusi quotidiani dai quali difendersi. La macchina burocratica e talvolta truffaldina che stritola l’individuo e la sua fantasia sembra destinata a vincere sempre. Soccombere parrebbe l’unica soluzione possibile. Ma quando a destreggiarsi fra leggi, certificati e permessi è un manipolo di ‘matti’, non si può mai dire: i ruoli si confondono e non si sa più chi siano davvero i matti e chi i savi. Quale è davvero l’ordine e quale il disordine? La resistenza quotidiana, la differenza fra normalità e anormalità, fra uguaglianza e diversità, la ricerca di un rapporto degno tra individuo e natura e tra tutti gli esseri che la abitano, l’incontro tra uguali a prescindere, tutte queste sono cose possibili? Lo spettacolo si snoda tra situazioni grottesche, tragicomiche e surreali che dovrebbero stare solo in teatro ma che purtroppo, drammaticamente, oggi sono la realtà. E allora la fattoria sociale con i suoi ‘progetti di inclusione’, la commedia con lazzi e sberleffi, musiche e canti, sono gli ingredienti di questo nuovo lavoro teatrale, che rinverdisce la commedia all’italiana nella sua tradizione più nobile.

Info e prevendita: in Teatro venerdì 16 febbraio dalle ore 17, per contatti Ufficio Cultura comune di Sedegliano 0432 915529, Biblioteca 0432 915533 e Teatro Plinio Clabassi 0432 915047.