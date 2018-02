Cromoterapia per bimbi: conferenza a ingresso libero

UDINE – Spesso, nonostante la tenera età, i bambini possono soffrire di disturbi del sonno (insonnia dei neonati, incubi notturni, enuresi), ma anche di paure, piuttosto che tic nervosi, disturbi del comportamento, coliche, dolori addominali recidivanti, mal di pancia che si manifestano la mattina prima di andare a scuola, o anche mal di testa di origine sconosciuta, disturbi nella concentrazione scolastica e molti altri disturbi di origine psicosomatica (che in ogni caso è bene segnalare al proprio medico di fiducia, al quale chiedere un consiglio).

L'appuntamento

Proprio di questo parlerà Lorella Coseano in occasione di un appuntamento in programma al ‘Flor de Vida’ (di via Jacopo e Giulio Andrea Pirona, 4, località Paparotti), il 26 febbraio, alle 20.30. Coseano, 57enne udinese, da oltre vent’anni naturopata e docente di cromopuntura e discipline igienistiche naturali alla Scuola italiana di scienze naturopatiche Dynamis, sarà disponibile per un incontro informativo gratuito. Nell’occasione spiegherà la teoria e la pratica di una tecnica energetica di risonanza che agisce sull’energia sottile che regola tutti i processi vitali inserita in un contesto igienistico naturale: pratica indolore, si basa sull’applicazione di luce colorata su piccoli punti precisi della pelle, secondo degli schemi sperimentati e sicuri. Applicando luci colorate di specifiche lunghezze d’onda, in precisi punti energetici sulla pelle, vengono comunicate informazioni agli organi di coordinazione del cervello. Questi distretti, ricevendo le informazioni di riequilibrio, le rimandano al corpo ristabilendone l’armonia e il benessere.



Info: Per motivi pratici la presenza deve essere comunicata anche solo con un sms o messaggio WhatsApp al 340 5537753.